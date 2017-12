Iniziative popolari con il vento in poppa

Dopo due anni piuttosto magri, il diritto all'iniziativa popolare è tornato ad essere più sollecitato. Nel 2017 a livello nazionale sono stati lanciati dieci testi, quattro in più rispetto al 2015 e al 2016.

Nonostante l'aumento, si rimane lontani dall'ondata di iniziative registrate tra il 2009 e il 2014. In quegli anni ne sono state lanciate in media 13 all'anno. Il record di 23 risale al 2011. Da allora l'uso di tale diritto popolare è tornato ad un livello più moderato.

A due dalle prossime elezioni del Consiglio nazionale, i principali partiti si stanno trattenendo nel lancio di nuove iniziative. Solo l'UDC si è presentata, con il testo denominato "Limite alle frontiere", ma la raccolta delle firme partirà solo a gennaio.

PPD e PS a loro volta stanno prendendo in considerazione iniziative per limitare l'esplosione dei premi delle casse malattia. Nulla è però stato deciso. Che il tema è caldo lo dimostrano due iniziative lanciate in ottobre. La prima è denominata "Assicurazione malattia. Per la libertà organizzativa cantonale": un comitato di cui fa parte il consigliere di Stato Pierre-Yves Maillard (PS/VD) intende lasciare ai cantoni la libertà di creare o meno un'istituzione incaricata di compensare l'insieme dei costi sostenuti dall'assicurazione sanitaria obbligatoria. Praticamente gli stessi ambienti hanno indetto l'iniziativa "Per un Parlamento indipendente dalle casse malattia". La raccolta firme per entrambi i testi è iniziata in ottobre.

Nel 2017, il popolo non ha votato su nessuna iniziativa popolare. In compenso, 14 testi sono attualmente all'esame di Consiglio federale e parlamento, uno in più rispetto al 2016. L'unico che è pronto per la votazione è "No Billag", su cui il popolo sarà chiamato a pronunciarsi il prossimo 4 marzo.

