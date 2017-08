Insetti pronti per la tavola

Dalla settimana prossima saranno in vendita i primi insetti destinati all'alimentazione, quatto mesi più tardi del previsto. Berna ha concesso le prime tre autorizzazioni d'importazione.

Dallo scorso primo maggio tre specie di insetti, il tenebrione mugnaio, o larva della farina (Tenebrio molitor), il grillo domestico (Acheta domesticus) e le cavallette (Locusta migratoria), possono essere utilizzate come derrate alimentari in Svizzera. Tuttavia ancora non si trovano nei negozi e sui tavoli dei ristoranti perché sono sorti problemi per l'importazione degli animaletti ricchi di proteine.

La loro importazione è sottoposta a condizioni: gli insetti devono provenire da allevamenti in cui vengono rispettate severe norme igieniche richieste dalla legislazione elvetica e questi allevamenti devono essere stati controllati dalle autorità competenti nel paese esportatore, ricorda l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Usav).

È ormai cosa fatta per tre di loro, ha spiegato oggi l'Usav all'ats. Il portavoce non può indicare di quali esportatori si tratti e nemmeno il loro paese e chi siano gli importatori. Si sa tuttavia che questi ultimi si riforniscono nei Paesi Bassi e in Francia. Oggi in una nota la Coop ha annunciato che i suoi due prodotti a base di insetti saranno in vendita a partire da lunedì prossimo.

(Ats)