Interrotte le ricerche dopo la valanga

Sono state interrotte le ricerche nella valanga abbattutasi venerdì scorso nel Vallon d'Arbi, sopra Riddes nel Vallese centrale. In tutta la giornata di oggi i soccorritori non sono riusciti a trovare nella massa di neve il corpo dell'ultimo sciescursionista ancora dato per disperso. Tre vittime erano state dissepolte nei giorni scorsi.

Dopo aver discusso con la famiglia del disperso, un vodese di 57 anni, la polizia ha deciso di sospendere le ricerche attive, si legge in un suo comunicato. Sulla decisione pesa anche il rischio obiettivo di una nuova valanga. Si continuerà tuttavia ad effettuare passaggi regolari con ispezioni visive nelle prossime settimane, aggiunge la polizia vallesana.

La valanga staccatasi a circa 2200 metri di quota, lunga circa 400 metri e larga 150, aveva sorpreso il 16 marzo sette sciescursionisti nel comprensorio sciistico delle 4 Vallées. Una persona era riuscita ad evitarla. Altre due erano state tratte in salvo già venerdì pomeriggio. Sabato i soccorritori hanno estratto da una coltre di sei metri di neve i cadaveri di un 20enne e di un 25enne francesi, mentre il corpo di un 32enne loro connazionale è stato trovato ieri. Gli sciatori non erano muniti di un dispositivo di ricerca per vittime in caso di valanga (ARVA).

(Ats)