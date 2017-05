"Italiano a rischio scomparsa nelle scuole"

Dura presa di posizione del Forum per l'italiano, che si dice pronto a intervenire presso il Consiglio federale per garantire l'obbligo di insegnamento della terza lingua.

Se nei Grigioni, così come nel Canton Turgovia, passerà l'idea di non insegnare più una seconda lingua straniera alle elementari a scapito dell'italiano, il Forum per l'Italiano in Svizzera solleciterà il Consiglio federale a intervenire "con determinazione per rafforzare gli obblighi che derivano dalla Costituzione e dalle normative di legge, come ad esempio dalla Legge sulle lingue", affinché "nella scuola dell’obbligo sia garantito anche l’insegnamento di una terza lingua nazionale".

È dura quanto perentoria la presa di posizione dell'ente costituito il 30 novembre 2012 a Zurigo per iniziativa del Cantone Ticino e del Canton Grigioni, avente lo scopo di collocare in modo corretto l'italiano nel plurilinguismo costituzionale della Svizzera.

"La contrapposizione in atto tra la Svizzera francese e la Svizzera tedesca in materia d’insegnamento delle lingue - fanno sapere il presidente del Forum e il suo coordinatore, rispettivamente Manuele Bertoli e Diego Erba - ha come conseguenza di assicurare, sì, l’insegnamento della seconda lingua nazionale, ma anche di decretare la scomparsa dell’italiano dalle scuole dell’obbligo delle altre regioni linguistiche".

"Se la volontà dell’autorità federale e delle competenti autorità cantonali è di tutelare la lingua francese nella Svizzera tedesca e il tedesco nella Svizzera francese - si precisa ancora - analoga tutela deve essere riconosciuta all’italiano e alla sua cultura".

(Red)