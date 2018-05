"La guida alpina non ha lasciato il gruppo"

Il Ministero pubblico vallesano ha fornito oggi nuovi particolari sulla tragedia avvenuta domenica sulla montagna sopra Arolla (VS), nella quale hanno perso la vita sette persone: le due comitive non avevano l'intenzione di raggiungere lo stesso rifugio alpino e la guida non aveva lasciato il gruppo.

Le prime indagini hanno stabilito che i due gruppi di escursionisti hanno trascorso la notte dal 28 al 29 aprile alla capanna des Dix. Domenica verso le 6.30, la comitiva di cittadini francesi, non diretta da una guida, è partita in direzione della capanna Vignettes, mentre il gruppo accompagnato dalla guida italiana residente in Ticino aveva previsto in un primo tempo di raggiungere il rifugio Nacamuli, in Italia, scrive il Ministero pubblico vallesano in un comunicato odierno.

Verso le 10 di domenica, nelle vicinanze del passo della Serpentine, "i due gruppi sembrano aver incominciato a deviare dall'itinerario normale. La meteo era cattiva e la visibilità limitata a pochi metri". La guida italiana rinvenuta morta, probabilmente dopo essere precipitata, "non ha lasciato il gruppo durante la notte".

I 14 escursionisti sono rimasti bloccati da una bufera domenica sopra Arolla. Le persone deceduta sono sei cittadini italiani e una bulgara. L'ultima vittima, un'italiana di 42 anni, è morta all'ospedale ieri a fine giornata.

Due persone versano tuttora in gravi condizioni, ma la loro vita non è più in pericolo. Altre cinque hanno riportato una leggera ipotermia.

