La linea del Bernina rimane chiusa

Il traffico ferroviario non circolerà a causa dei lavori di riparazione dei supporti della galleria "Palü sopra". Tra Pontresina e Poschiavo ci sono bus sostitutivi.

La linea Bernina della Ferrovia Retica (RhB), chiusa questa mattina dopo che un vagone merci si è staccato da un treno adibito a lavori, al di sotto della stazione Alp Grüm (GR), resterà chiusa al traffico ferroviario presumibilmente fino a venerdì.

L'incidente ha infatti danneggiato alcuni supporti della galleria "Palü sopra". Funzionari delle ferrovie e specialisti sono in loco, spiega una nota dell'azienda: i lavori di riparazione dell'infrastruttura ferroviaria dovrebbero durare fino a venerdì sera.

Tra Pontresina e Poschiavo circolano comunque autobus sostitutivi, mentre per gli escursionisti è stato organizzato un servizio di treno-navetta tra St. Moritz e Alp Grüm. Per il traffico merci, informa la nota, si stanno cercando soluzioni alternative di trasporto su strada.

La polizia cantonale e il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) stanno accertando le circostanze dell'incidente, che non ha provocato feriti. La Ferrovia Retica non è ancora in grado di fare una stima dei danni.

(Ats)