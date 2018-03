La nuova dieta di Berna per risanare l'AVS

Per risanare le casse dell'AVS occorre aumentare l'IVA di 1,7 punti al massimo e innalzare l'età pensionabile delle donne a 65 anni. Lo ha proposto oggi il Consiglio federale precisando che parallelamente verrebbe introdotta la rendita flessibile tra 62 e 70 anni.

Dopo la bocciatura della Previdenza per la vecchiaia 2020 in votazione popolare lo scorso 24 settembre la necessità di riformare l'AVS rimane inalterata, la sua situazione finanziaria si sta infatti progressivamente deteriorando. L'affossamento del progetto precedente non ha infatti fatto altro che aumentare la necessità d'intervento.

Oggi il governo ha illustrato le grandi linee della nuova proposta. L'esecutivo ha in particolare rinunciato a un "pacchetto unico" che comprenda il Primo e il Secondo pilastro. L'obiettivo della riforma resta invariato: assicurare il mantenimento delle rendite e garantire il finanziamento per il prossimo decennio della previdenza per la vecchiaia. Il progetto dovrà anche "tenere maggiormente conto del bisogno di flessibilità degli assicurati". Concretamente, il progetto prevede il pensionamento a 65 anni per tutti. L'età di riferimento per le donne dovrà aumentare di tre mesi all'anno a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della riforma.

Per controbilanciare l'aumento a 65 anni dell'età pensionabile per le donne sono previste misure compensatorie. Il governo ha chiesto l'elaborazione di tre varianti: potrebbero essere impiegati i proventi dell'IVA, dei contributi salariali o una soluzione mista.

La riforma prevede anche la flessibilizzazione dell'età pensionabile tra i 62 e i 70 anni. Verrà così incentivata la prosecuzione dell'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

Il finanziamento dell'AVS sarà garantito a medio termine attraverso un aumento dell'IVA. Il governo propone un incremento unico di al massimo 1,7 punti percentuali.

Il governo ha ora incaricato il Dipartimento federale dell'interno di preparare un progetto preliminare entro l'estate. Il messaggio a destinazione del Parlamento dovrebbe essere licenziato entro fine anno. La riforma potrebbe entrare in vigore nel 2021.

(Ats)