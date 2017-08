"La Quotidiana" non sparirà nel 2018

In soccorso dell'unico giornale di lingua romancia in Svizzera, a rischio chiusura, è stata creata una società costituita ad hoc con fondi pubblici e privati.

"La Quotidiana", unico giornale di lingua romancia in Svizzera, non rischia di chiudere alla fine di quest'anno. Per il 2018, una società costituita ad hoc dalla Lia Rumantscha assieme alla fondazione ANR (l'agenzia di stampa Agentura da novitads rumantscha) si accollerà una parte dei costi salariali.

Lo indica il Governo grigione in un comunicato, precisando di aver approvato un contributo di 50 mila franchi destinato al progetto riguardante i media di lingua romancia promosso dalla Lia Rumantscha - l'organizzazione con sede a Coira che raggruppa tutte le associazioni socioculturali romance - che dovrà essere attuato a partire nel 2019.

Per evitare che "La Quotidiana" cessi le pubblicazioni prima di questa data scadenza è stata quindi istituita la società "Projekt Medien in rätoromanischer Sprache".

Il progetto principale si pone come obiettivo di sviluppare una strategia concordata con tutte le parti interessate per media in questo idioma. Esso godrà, oltre che del contributo cantonale, anche di un sostegno della Confederazione e della stessa Lia Rumantscha di 50 mila franchi cadauno.

(Ats)