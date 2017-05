"La Svizzera sottovaluta i cyberattacchi"

La Svizzera è particolarmente vulnerabile agli attacchi informatici. È quanto sostiene l'esperta in sicurezza informatica dell'università di Losanna Solange Ghernaouti, secondo cui il Paese sottovaluta il pericolo e, in merito alla sicurezza dei computer, è in ritardo. La Svizzera farebbe meglio ad aumentare i mezzi destinati alla sicurezza dei sistemi, sia presso le amministrazioni pubbliche, sia presso le imprese e i privati, ha affermato all'ats l'esperta in relazione ai recenti attacchi a livello mondiale. Finora la Svizzera è stata risparmiata da simili avvenimenti. Ma a detta di Ghernaouti, "si tende a sottovalutare l'offensiva verificatasi questo fine settimana". Il motivo? "Poiché in Svizzera non vige l'obbligo di annunciare aggressioni del genere, ciò rappresenta un ostacolo ad un apprezzamento corretto della situazione". Molti privati, ma anche piccole e medie imprese (PMI), vittime di truffe o ricatto via Internet, non si rivolgono alle autorità per vergogna o per paura di rovinare la propria reputazione, specifica Ghernaouti. Se il problema insomma non è sufficientemente visibile, i politici sono restii a consacrare più mezzi finanziari alla sicurezza informatica.

In generale, secondo l'esperta la Svizzera ha accumulato del ritardo in questo settore. È vero che a livello nazionale è attiva MELANI, ossia la centrale federale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione, ma in pratica questo servizio è rivolto alle grandi imprese, perlopiù della Svizzera tedesca. La maggior parte del tessuto economico elvetico, delle PMI e dei privati non ne beneficia, ed è anche poco informato e protetto. Le autorità politiche non sono tuttavia le sole responsabili di questa situazione. Per Ghernaouti, le imprese non investono abbastanza nei sistemi di sicurezza informatici, nelle misure di sensibilizzazione, di formazione e reazione agli incidenti.

(Ats)