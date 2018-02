La Svizzera in un colpo d'occhio

In uscita la 40ma edizione de "La Confederazione in breve", dove trovare tutte le informazioni su politica, amministrazione e giustizia. Scaricabile anche l'app "CH Info".

La Cancelleria federale pubblica ormai per la quarantesima volta l’opuscolo «La Confederazione in breve», con informazioni aggiornate su politica, amministrazione e giustizia. L’opuscolo oggi è disponibile anche sotto forma di applicazione «CH info» per telefoni cellulari e tablet.

Quando si organizza in Svizzera una votazione popolare? Chi è al governo? Quali sono le priorità politiche dell’Amministrazione federale. Come lavora il Tribunale federale? Trovate le risposte a queste domande e ben altro ancora nell’opuscolo «La Confederazione in breve» o consultando l’applicazione «CH Info». Entrambi sono disponibili nelle quattro lingue nazionali e in inglese. La pubblicazione di 80 pagine ha una tiratura di 200 000 esemplari.

Forma e contenuto in constante evoluzione

Nel 1979 la Cancelleria federale pubblicava l’opuscolo «La Confederazione in breve» per la prima volta: dodici pagine di brevi testi, un organigramma dell’Amministrazione federale e foto in bianco e nero dei consiglieri federali. Un anno dopo il contenuto della pubblicazione era triplicato: accanto all’Esecutivo erano presentati anche il Legislativo e il Giudiziario. Nel 1998 sono apparse le prime foto a colori e la pubblicazione è stata ampliata ulteriormente. Da allora la veste dell’opera è stata ridisegnata due volte sia nei contenuti sia nella grafica. Nel 2016, quale complemento della versione cartacea, è stata messa a disposizione la nuova applicazione «CH info» per telefoni cellulari e tablet. È possibile ottenere «La Confederazione in breve» attraverso l’online-shop dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL.

(Red)