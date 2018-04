La verdura preferita è la carota

In Svizzera ne vengono infatti consumate 7,91 chilogrammi pro capite all'anno. Al secondo posto si piazzano i pomodori, con 6,61 chili a persona. Al terzo i peperoni.

È quanto si evince dal rapporto annuale della Centrale svizzera dell'orticoltura e delle colture speciali (CSO), reso noto oggi. In realtà, se alla cifra dei pomodori si aggiungesse quella relativa alla varietà cherry (2,91 chili), più piccola, questo ortaggio scavalcherebbe le carote in cima alle preferenze degli svizzeri in materia di verdure.

Il podio è completato dai peperoni (4,46 chili), che sopravanzano l'insalata iceberg (lattuga), ferma a quota 3,84 chili. Un tocco esotico alla graduatoria lo dà l'anguria (quinta, 3,81 chili), più consumata del melone (settimo, 3,48 chili). Nella top ten si trovano ad esempio anche cipolle (3,35 chili) e zucchine (3,12 chili).

(Ats)