Le coppie sposate restano svantaggiate

Il Consiglio degli Stati ha bocciato oggi varie iniziative cantonali e una mozione del Nazionale volte a eliminare gli svantaggi fiscali per le coppie sposate. Il plenum crede che il Consiglio federale - che sta allestendo un messaggio in materia - sia già costretto a soddisfare tali proposte.

Il Canton Argovia domandava in forma generale che le coppie sposate e quelle in unione domestica registrata non fossero più discriminate rispetto ai concubini sia sotto il profilo fiscale sia nell'ambito delle assicurazioni sociali. Il testo è simile all'iniziativa popolare del PPD "per il matrimonio e la famiglia - no agli svantaggi per le coppie sposate" bocciata di misura (50,8% di no) all'inizio del 2016. Era stata contestata soprattutto perché comprendeva una definizione del matrimonio come unione duratura di un uomo e di una donna, che non figura nell'iniziativa cantonale.

Basilea Città, Berna e Zurigo dal canto loro auspicavano il passaggio all'imposizione individuale, che prevede la tassazione dei due partner separatamente. Stando alla maggioranza, però, basta la mozione adottata dai due rami del parlamento del "senatore" Pirmin Bischof (PPD/SO). Quest'atto parlamentare vuole che il governo elimini l'attuale penalizzazione dei coniugi e dei partner registrati rispetto ai concubini nella legislazione tributaria attraverso un'imposizione comune. Bischof quali soluzioni menziona un modello di splitting (imposizione delle coppie con aliquota più bassa) o di splitting parziale oppure un modello detto di calcolo alternativo.

Il Consiglio federale si è già occupato della mozione, ma intende dare la priorità al Progetto fiscale 17, che sostituisce la Riforma III dell'imposizione delle imprese bocciata in votazione popolare all'inizio dell'anno scorso. La maggioranza preferisce pertanto attendere il messaggio, in modo da evitare la trattazione parallela di due progetti.

Gli svantaggi fiscali attualmente concernono solo l'imposta federale diretta (IFD), caratterizzata da una forte progressione. Il Tribunale federale ha deciso che la divergenza tra sposi e partner registrati da un lato e concubini dall'altro può raggiungere al massimo il 10%. Oltre 80'000 coppie sposate dove marito e moglie lavorano e 250'000-300'000 pensionati risultano penalizzati.

Per porre fine a queste disuguaglianze, il governo propone un sistema di calcolo alternativo in cui l'IFD dei coniugi viene calcolata secondo il modello attuale e poi come se i due sposi fossero concubini: viene poi applicato il sistema meno oneroso. È questo, in sintesi, il contenuto dell'imminente messaggio del Consiglio federale.

(Ats)