Le imprese di famiglia volano

I gruppi svizzeri in mani familiari hanno fatto meglio degli altri nell'ultimo decennio. La loro crescita e redditività si è rivelata superiore alla media, secondo uno studio del Credit Suisse pubblicato oggi.

Dieci anni dopo il suo primo studio sulle imprese familiari internazionali, la grande banca ha posto sotto la sua lente per la prima volta i gruppi elvetici a capitali familiari. Nel loro insieme, se la sono cavata meglio dei loro pari in Europa e nel mondo, e anche delle società elvetiche non familiari. Dal 2006, hanno infatti registrato una crescita del fatturato di circa 200 punti base (ossia due punti percentuali) in media superiore a quello di queste ultime. E dal lato finanziario, presentano bilanci in media più solidi rispetto ad esse e anche alle imprese a capitale familiare di altre regioni del mondo.

I gruppi elvetici ancora controllati dai fondatori o dai loro eredi si rivelano ancora più profittevoli. Sul lungo termine, il loro tasso di redditività interna degli investimenti (CFROI) ha regolarmente superato quello delle altre imprese. Idem per i rendimenti sui corsi delle azioni, osserva lo studio.

Complessivamente, Credit Suisse ha esaminato 18 società familiari svizzere, su un campione globale di 923 aziende, di cui oltre la metà (56%) con sede in Asia. Fra le prime figurano anche pesi massimi come Roche, Richemont, Lafargeholcim, Schindler, Swatch, o ancora EMS-Chemie e Kudelski.

Per far parte della categoria delle imprese familiari, almeno il 20% delle azioni - e dei diritti di voto - deve essere direttamente in possesso dei fondatori o dei loro discendenti, secondo i criteri considerati dalla banca.

