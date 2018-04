Lidl richiama il tagliacapelli "Silvercrest"

Lidl richiama il tagliacapelli e regolabarba della marca Silvercrest: a causa di un difetto di fabbricazione l'apparecchio può prendere fuoco o esplodere durante la ricarica o il successivo utilizzo.

Il richiamo riguarda il tagliacapelli e regolabarba "Vakuum SHBV 800 A1", marca "Silvercrest", del fabbricante TARGA con codice di riferimento 290952, situato sul lato inferiore del prodotto, indica in un comunicato di oggi l'Ufficio federale del consumo.

Gli articoli in questione sono stati venduti da Lidl Svizzera dal 17 dicembre 2017. I clienti non devono più utilizzare questi apparecchi, ma riportarli in un negozio Lidl dove saranno rimborsati del prezzo di acquisto, precisa la nota.

(Ats)