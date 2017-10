Lite familiare finisce in tragedia

A Bazenheid, canton San Gallo, un 28enne ha colpito mortalmente il fratello 33enne con un coltello. I genitori e un altro fratello presenti non hanno potuto impedire il dramma.

Una lite in famiglia è finita nel sangue ieri nel primo pomeriggio a Bazenheid, nel canton San Gallo: uno svizzero 28enne ha ferito mortalmente il fratello di 33 anni con un coltello nell'appartamento dei genitori. La polizia lo ha arrestato poco dopo.

Un altro fratello e i genitori erano presenti, ma non hanno potuto impedire il dramma, scrive in una nota diramata oggi la polizia cantonale, senza fornire indicazioni sui motivi della lite, che sono oggetto dell'inchiesta penale subito aperta dalla Procura.

Il fratello accoltellato, gravemente ferito, è stato in grado di lasciare l'appartamento e di recarsi in un vicino studio medico, dove ha ricevuto le prime cure. L'uomo è stato in seguito elitrasportato dalla Rega all'ospedale, dove è però spirato, un'ora e mezzo circa dopo la disputa.

Il fratello 28enne è stato arrestato sul luogo del dramma e non ha opposto resistenza. La polizia ha sequestrato l'arma del delitto, ha detto all'ats il portavoce della polizia Hanspeter Krüsi. Il cadavere è stato portato all'Istituto di medicina legale per essere esaminato. I famigliari hanno ricevuto assistenza psicologica.

Secondo la nota di polizia, entrambi i fratelli coinvolti nella disputa fatale non vivevano più a casa dei genitori a Bazenheid, località situata pochi chilometri a sud di Wil e frazione del comune di Kirchberg, nel Basso Toggenburgo.

(Ats)