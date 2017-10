Lotta più dura al lavoro nero

Il Consiglio federale rende più efficaci le norme già in vigore. "Non verrà contrastato definitivamente - ci dice Giovanni Scolari dell’OCST - ma sarà più facile scoprirlo".

di Andrea Bertagni

Combattere il lavoro nero dal prossimo 1° gennaio 2018 sarà forse più facile. Ad augurarselo sono un po’ tutti (a esclusione di chi viene pizzicato con le mani nella marmellata) a cominciare dal Consiglio federale che proprio dall’anno prossimo ha deciso di inasprire norme e disposizioni nei confronti di quello che viene considerato un vero flagello, visto che pare valga il 6-7% del Prodotto interno lordo (PIL) nazionale. A rendere più tosta la lotta al “nero” sono in particolare alcuni cambiamenti nella legge contro il lavoro nero (LLN), entrata in vigore il 1° gennaio 2008, che permetteranno anche alle autorità di assistenza sociale, all’ufficio di controllo degli abitanti e al Corpo delle guardie di confine di trasmettere segnalazioni di questo tipo agli organi di controllo cantonali. Inoltre, siccome nell’ambito dei loro controlli sul lavoro nero, gli organi preposti si imbattono spesso in possibili violazioni di altre disposizioni che non riguardano direttamente l’oggetto delle loro verifiche, per esempio violazioni delle norme sui salari minimi o sulla sicurezza sul lavoro, questi ultimi, grazie alla revisione della LLN, potranno inoltrare i dati su questi casi sospetti agli ispettorati del lavoro, alle autorità di assistenza sociale e alle autorità fiscali per ulteriori accertamenti.