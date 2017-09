Luglio solare per il turismo

Registrati 4,3 milioni di pernottamenti, in crescita dal 5,3%. Bene anche in Ticino. I tedeschi i clienti esteri più numerosi, ma sono in aumento anche gli ospiti ticinesi.

Cifre in progressione per il settore alberghiero svizzero, che in luglio ha registrato 4,3 milioni di pernottamenti, in crescita del 5,3% rispetto al corrispondente mese del 2016. I turisti svizzeri, indica l'Ufficio federale di statistica (UST), sulla base di dati ancora provvisori, hanno generato circa 1,84 milioni di pernottamenti, a fronte di 1,79 milioni registrati un anno prima. Dal canto loro, gli ospiti stranieri hanno totalizzato 2,45 milioni di pernottamenti (2,28 milioni nel luglio 2016).

Tra la clientela estera i più numerosi sono stati i tedeschi con 371'934 pernottamenti. Seguono gli statunitensi (286'772) e i turisti dei Paesi del Golfo (194'549). In aumento pure gli ospiti cinesi (179'273).

Per il Ticino le statistiche mensili indicano 374'621 pernottamenti, per i Grigioni 558'593.

Da gennaio a luglio, precisa ancora l'UST, l'incremento su base annua è stato del 4,6% a 21,9 milioni, con un aumento del 5,2% (a 12 milioni) per i turisti stranieri e del 3,8% per gli svizzeri. In Ticino, nei primi sette mesi dell'anno si sono registrati 1'374'535 pernottamenti, nei Grigioni 3'076'608. I dati nazionali di quest'anno tengono tuttavia conto anche di 14 ostelli per la gioventù svizzeri le cui caratteristiche corrispondono ai criteri di inchiesta. Ricalcolando i dati del 2016 integrando questo fattore il rialzo su base annua si limita nel 2017 al 3,2%: +4,3% per gli ospiti stranieri e +1,9% per quelli svizzeri.

(Ats)