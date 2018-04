Martin Luther King, 50 anni dall'assassinio

Cortei, incontri e commemorazioni oggi in gran parte degli Stati Uniti per il 50esimo anniversario della morte di Martin Luther King Jr, il leader del movimento per i diritti civili assassinato da James Earl Ray il 4 aprile del 1968 a Memphis, in Tennessee.

A cinquant'anni dalla sua morte, Martin Luther King resta oggi uno dei protagonisti del ventesimo secolo. Pastore battista, King giocò un ruolo fondamentale nella storia del movimento per i diritti civili nonché nella conquista dell'uguaglianza dinanzi alla legge da parte della comunità afroamericana con la fine della segregazione.

Nel 1963 a Washington al termine della "Marcia per il lavoro e la libertà" tenne il suo discorso più celebre "I have a dream". Un anno dopo, nel 1964, il principale leader della lottacontro la discriminazione razziale negli Stati Uniti ottenne il Nobel per la Pace.

Le commemorazioni

E proprio a Memphis si tiene una delle manifestazioni più massicce, con centinaia di partecipanti, organizzata da gruppi sindacali e con la presenza fra gli altri del reverendo Jesse Jackson e del reverendo Al Sharpton.

Eventi commemorativi sono previsti anche ad Atlanta, città natale di Martin Luther King Jr e un evento è già in corso a Washington.

