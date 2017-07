Migros richiama dadini di prosciutto

Migros richiama dadini di prosciutto cotto per motivi di sicurezza: nel corso di un controllo di routine in due articoli è stata infatti rilevata la presenza di listeria. Non si possono escludere del tutto eventuali rischi per la salute, indica il Gigante arancione in un comunicato odierno.

Il richiamo - precisa la nota - riguarda i dadini di prosciutto di spalla M-Budget e i dadini di prosciutto anteriore TerraSuisse entrambi con data di scadenza precedente o equivalente al 7.8.2017.

Migros invita i suoi clienti a non consumare più tali prodotti e a riportarli alle filiali Migros: riceveranno il rimborso del prezzo di vendita.

La listeria può avere gravi ripercussioni sulla salute: in alcuni casi, può scatenare sintomi analoghi a quelli dell'influenza (febbre, emicrania, nausea). Si consiglia alle donne incinte e alle persone affette da un'immunodeficienza di rivolgersi a un medico qualora presentassero tali sintomi.

(Ats)