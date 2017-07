Molte conseguenze per i forti temporali

Violenti temporali hanno investito ieri parte del Ticino e il Canton Grigioni. A Coira l'acqua ha invaso cantine, sottopassaggi e strade. Per fronteggiare il maltempo, oltre alla polizia comunale sono intervenuti anche una dozzina di pompieri, i servizi industriali della città e una società di sicurezza, indica una nota delle forze dell'ordine cittadine diramata oggi.

Dal canto suo la RhB in un comunicato stamani indica che alberi sradicati dal maltempo hanno danneggiato il filo di contatto sulla linea dell'Albula tra Thusis e Tiefencastel, su quella che da Coira conduce ad Arosa tra Langwies e Litzirüti, e su quella della Prettigovia tra Saas e Serneus. I passeggeri, che hanno dovuto fare i conti con ritardi, sono stati portati a destinazione con bus sostitutivi e taxi. Il traffico tra Coira e Arosa ha potuto riprendere alle 21.00. Le interruzioni della circolazione dei treni sulle due altre tratte sono invece proseguite fino alla fine del servizio. Da stamani tutto è tornato alla normalità.

Cade il tiglio del Grotto America

Per quanto riguarda il Ticino, i forti temporali hanno causato parecchi problemi soprattutto nel Locarnese. A Ponte Brolla è pure caduto il tiglio che era il simbolo del Grotto America.

Così ha scritto ieri sera il titolare sulla sua pagina Facebook: "Oggi è un giorno triste. L'emblema principale del Grotto America, "il tiglio", è ceduto a causa delle fortissime raffiche di vento, ma la cosa più importante è che nessuno sia rimasto ferito. È stato impressionante vedere la pianta cadere... alla forza della natura non si comanda... A presto, un caro saluto Davide".

Linea Basilea-Karlsruhe interrotta

I violenti temporali hanno investito ieri sera anche la Germania sudoccidentale, non lontano dal confine con la Svizzera, danneggiando l'infrastruttura ferroviaria sulla linea lungo il Reno tra Basilea e Karlsruhe (D). La compagnia ferrovia tedesca Deutsche Bahn (DB) ha predisposto bus sostitutivi e "treni-albergo". Centinaia i passeggeri che hanno subito disagi. Il maltempo ha colpito anche il cantone di Basilea Campagna dove la polizia ha ricevuto una trentina di segnalazioni, soprattutto per cantine allagate. Non si segnalano feriti.

Una tempesta ha danneggiato 600 metri delle linea di contatto nella città di Rust (D), dove si trova l'Europa-Park, uno dei maggiori parchi di divertimento europei. Per questa ragione il traffico ferroviario è stato completamente interrotto per circa tre ore, fino alla mezzanotte, tra Karlsruhe, a nord, e Friburgo in Brisgovia (D), a sud, che dista poche decine di chilometri da Basilea, ha riferito la DB. La linea di contatto è stata danneggiata in un tratto in cui era percorribile solo un binario. Sull'altro sono infatti in corso lavori previsti da tempo.

Il maltempo che ha colpito la Svizzera nordoccidentale è stato particolarmente violento a Basilea Campagna dopo le 19.00. Alle 21.00 la situazione è migliorata.

(Red/Ats)