Moto si scontra con un camion

Un ferito lieve: questo il bilancio di una collisione avvenuta tra una moto e un camion ieri pomeriggio nei pressi di Marmorera (GR). Lo indica in una nota odierna la polizia cantonale.

Il motociclista 21enne circolava da Savognin (GR) in direzione di Bivio (GR) quando all'altezza di una curva è finito sulla corsia di contromano, scontrandosi con un camion. Il giovane della regione, ferito in modo lieve, è poi stato trasportato in ospedale a Savognin. La strada dell'incidente è rimasta chiusa al traffico per circa 30 minuti.

(Ats)