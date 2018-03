"Nel 2019 voglio superare il PS"

Così la presidente del PLR svizzero Petra Gössi, in occasione dell'assemblea dei delegati a Zugo; il partito si è poi espresso sui due oggetti in votazione il 10 giugno.

Il PLR ha iniziato oggi ad affilare le armi in vista delle elezioni federali del prossimo anno. La presidente Petra Gössi ha ribadito l'intenzione di superare il PS e diventare così il secondo partito svizzero.

"Voglio che il PLR sia un movimento che vede nella digitalizzazione e nella crescita opportunità e non solo rischi, un movimento per la prosperità, l'ambiente, la libertà e la responsabilità", ha detto Gössi davanti a 330 delegati. "Nel 2019 voglio superare il PS", ha aggiunto indicando di puntare al primo posto, per numero di deputati, al Consiglio degli Stati (primato oggi condiviso con il PPD).

KEYSTONE/Urs Flueeler

Creare un "radar" sulla sicurezza

Al termine dei discorsi di rito, i delegati hanno approvato senza opposizioni la creazione di un "radar sulla sicurezza", un documento politico destinato a essere aggiornato a ritmi annuali. In esso il PLR sottolinea la necessità per la Svizzera di dotarsi di nuovi aerei da combattimento. Il partito ritiene che le Forze aeree dovrebbero acquisire una quarantina di nuovi velivoli. Capitolo investimento: gli 8 miliardi previsti dal Consiglio federale per il PLR non sono eccessivi, potrebbero anzi essere insufficienti.

Nel documento il PLR si preoccupa anche della cybersicurezza, sottolineando che in Svizzera mancano le strutture adeguate e una strategia globale chiara in materia. Per il partito sarebbe necessario creare un centro federale di competenze e dotare l'esercito di una unità speciale. Il terzo e ultimo punto del "radar sulla sicurezza" riguarda il terrorismo e l'estremismo jihadista. Malgrado gli strumenti di lotta contro questi fenomeni siano numerosi, il PLR vedrebbe di buon occhio la creazione di una norma penale in materia.

KEYSTONE/Urs Flueeler

"No" ai giochi in denaro e a "Moneta intera"

I delegati si sono infine espressi sui due oggetti in votazione il 10 giugno: la nuova Legge sui giochi in denaro e l'iniziativa popolare "Moneta intera", entrambi bocciati.

La nuova legge che autorizza i casinò svizzeri a offrire giochi d'azzardo su internet, ma blocca gli accessi alle pagine straniere è stata respinta con 202 voti contro 80. Mediante tale legge il parlamento accetta la censura su internet e l'isolamento digitale, ha affermato Andri Silberschmidt, presiedente dei giovani PLR. Il consigliere agli Stati urano Josef Dittli ha invece ricordato, invano, che oggi molti soldi finiscono nei casinò on line esteri e che quindi la creazione di barriere è vantaggiosa per la Svizzera.

Da parte sua, l'iniziativa "Moneta intera", che vuole impedire alle banche commerciali di creare denaro scritturale (ossia non materiale, che esiste solo nelle registrazioni contabili), dando tale competenza alla sola Banca nazionale, è stata sostenuta da un solo delegato, mentre dieci si sono astenuti. Il PLR ritiene che ci siano altri metodi per migliorare la stabilità dei mercati finanziari, come le norme sul "too big to fail" (troppo grande per fallire) che comprendono ad esempio il rafforzamento del capitale proprio delle banche, ha affermato il capo del gruppo parlamentare Beat Walti.

(Red/Ats)