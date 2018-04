Nessun rialzo dei prezzi dei mezzi pubblici

Nel 2019 i prezzi dei trasporti pubblici rimarranno invariati. In giugno entreranno in vigore riduzioni per un totale di 9 milioni di franchi dovute alla diminuzione dell'IVA.

Buone notizie per gli utenti dei trasporti pubblici: nel 2019 non ci sarà un aumento generalizzato dei prezzi. Lo ha deciso venerdì l'associazione Servizio diretto svizzero (ch-direct).

I prezzi rimarranno invariati malgrado per quest'anno sia previsto un rincaro dello 0,6% e l'offerta sia stata ampliata, precisa un comunicato. L'associazione ricorda inoltre che in giugno entreranno in vigore riduzioni, in particolare per i biglietti unici per tragitti in Svizzera, per un totale di nove milioni di franchi dovute alla diminuzione dell'IVA.

Il 4 aprile è stato pure lanciato il nuovo abbonamento Evasione che permette viaggi occasionali a prezzi vantaggiosi. Se combinata all'abbonamento a metà prezzo, la nuova proposta permette da 20 a 30 giorni di escursione l'anno senza restrizioni.

(Ats)