Nessuna festa il Primo agosto in 119 comuni

Nessuna festa del Primo agosto per il 13% dei comuni svizzeri e budget per le celebrazioni ridotto per il 5%. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi dai quotidiani 24 heures e Tribune de Genève. Alla domanda se festeggeranno il compleanno della Svizzera hanno risposto 910 dei 2254 comuni interrogati dall'Associazione dei Comuni Svizzeri. La stragrande maggioranza organizza degli eventi pubblici.

A dire "no" sono però stati in 119. Tra le ragioni citate vi è la mancanza di partecipanti e di volontari. Un'altra è il fatto che alcuni comuni si limitano a collaborare con altri.

In alcune località la festa nazionale viene invece celebrata il 31 luglio in modo da permettere ai volontari di godersi in privato il giorno libero il primo di agosto. Il sondaggio mostra anche che, per le stesse ragioni, sempre più comuni organizzano celebrazioni solo in mattinata o nel pomeriggio.

Inoltre, 43 dei 910 partecipanti al sondaggio hanno affermato di voler ridurre il budget. I risparmi riguardano soprattutto i fuochi d'artificio e non sempre per motivi finanziari. A Wetzikon (ZH), i "botti" sono stati eliminati per proteggere la natura.

Ma c'è anche chi ha deciso di aumentare i fondi per le celebrazioni: in tutto sono 34 comuni. "Troviamo molto importante mostrare alla nostra popolazione come è positivo essere in Svizzera, e che i nostri padri fondatori nonché predecessori hanno fatto un buon lavoro", affermano le autorità di Sankt Stephan (BE), citate dai due giornali. La località dell'Oberland bernese ha stanziato 5000 franchi per la festività di quest'anno, contro i 3000 del 2016.

(Ats)