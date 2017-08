No al ritiro del passaporto ai pedofili

Secondo il Consiglio federale una tale misura, proposta da una mozione del consigliere nazionale Fabio Regazzi, non è né necessaria, né realizzabile.

Non è necessario né realizzabile ritirare il passaporto ai cittadini svizzeri condannati per reati di pedofilia. È questa l'opinione del Consiglio federale, che propone di respingere una mozione in tal senso presentata dal consigliere nazionale Fabio Regazzi (PPD/TI).

Il testo si basava su una proposta di legge presentata dal governo australiano che consente alle autorità competenti di revocare il documento ai pedofili che vengono condannati per abuso su minori. Secondo Regazzi, anche la Svizzera, "dalla quale ogni anno diversi pedofili partono all'estero per soddisfare le proprie perversioni sessuali", può e deve fare qualcosa.

L'esecutivo rammenta però che il divieto di viaggiare e il ritiro del passaporto chiesti nella mozione sono misure già previste dalla Svizzera, ad esempio nel quadro di un procedimento penale. Ciò non avviene tuttavia mai sistematicamente e permette quindi di tenere conto delle peculiarità di ogni singolo caso, precisa il governo nella risposta pubblicata oggi. Queste modalità garantiscono il rispetto del principio di proporzionalità. Inoltre, "il fatto di recarsi all'estero non garantisce in alcun modo l'impunità all'autore".

Per questi motivi il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

(Ats)