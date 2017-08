"No" alla patente di guida a 16 anni

Il Consiglio federale non intende introdurre la possibilità di conseguire la licenza per allievo conducente già dai 16 anni, come richiesto da una mozione.

Il Consiglio federale non intende introdurre la possibilità di conseguire la licenza per allievo conducente già dai 16 anni, come richiesto in una mozione da Philippe Nantermod (PLR/VS).

L'età minima per l'ottenimento della licenza per allievo conducente è in fase di discussione nel quadro della consultazione riguardante la revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre, ricorda il governo. Quest'ultimo propone di abbassare a 17 anni l'età richiesta, dal momento che s'intende fissare a un anno la durata minima del periodo di guida accompagnata.

In tal modo sarà possibile conseguire la patente ordinaria a 18 anni anche in futuro. L'esecutivo è invece contrario a ulteriori riduzioni.

Secondo Nantermod, la soglia dei 17 anni proposta dal Consiglio federale non è invece "sufficientemente ambiziosa".

"È infatti a 16 anni che i giovani, potendo guidare gli scooter, si trovano concretamente in mezzo al traffico", afferma nel testo. Questo limite di età appare, a suo avviso, "più coerente con le fasi della vita, la formazione e le prescrizioni vigenti in materia di licenza di condurre".

Poiché è possibile contribuire alla definizione delle prescrizioni partecipando alla procedura di consultazione, in corso fino al 26 ottobre, l'esecutivo respinge la mozione anche per motivi di ordine procedurale.

