"No alle merci pericolose sulle strade alpine"

È quello che chiedono i membri dell'Iniziativa delle Alpi in una risoluzione inidirizzata alla consigliera federale Doris Leuthard.

Un divieto generale di trasporto di merci pericolose su tutte le strade di transito alpine. È quanto chiede, fra le altre cose, una risoluzione indirizzata alla consigliera federale Doris Leuthard, adottata oggi all'unanimità dai membri dell'Iniziativa delle Alpi, riuniti in assemblea Olten (SO).

Ogni giorno 30-40 camion con merci pericolose transitano dal passo del Sempione, praticamente senza nessun controllo, rileva l'organizzazione in una nota, sottolineando il pericolo per le persone e l'ambiente. Questa situazione è un caso particolare, aggiunge, ricordando che al San Gottardo, al San Bernardino e al Gran San Bernardo questi trasporti sono vietati.

Un divieto anche al Sempione non sarebbe un problema: come al San Gottardo, anche qui è disponibile una galleria ferroviaria quale alternativa, ha affermato Jon Pult, presidente dell'Iniziativa, citato nella nota. Inoltre, ha aggiunto, sia a sud che a nord del Sempione sono disponibili gli impianti necessari per il trasbordo.

