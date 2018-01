Nuovo sciopero dei dipendenti ATS

I dipendenti di Agenzia Telegrafica Svizzera (ATS), sostenuti dal sindacato dei media Impressum e Syndicom, hanno deciso lunedì sera nel corso di un’assemblea del personale -con 124 voti contro 8 e 6 astenuto - di indire un nuovo sciopero, questa volta della durata illimitata. Si legge in una nota che “i dipendenti intendono segnalare in maniera decisa di non essere disposti ad accettare la posizione inflessibile della direzione", in tal senso avevano già incrociato le braccia martedì 23 gennaio per tre ore per protestare contro la soppressione di 35-40 posti di lavoro su 180 sull’arco di due anni. "I colloqui di licenziamento", continua il comunicato, "sono stati portati avanti malgrado lo sciopero di avvertimento e la ferma opposizione della redazione".

“Vista la situazione e dato che il rapporto di fiducia tra dipendenti e direzione è stato inesorabilmente distrutto, solo il Consiglio di amministrazione, che ha la responsabilità strategica dell’azienda, può trovare una soluzione a questo conflitto” affermano i giornalisti, secondo i quali “il taglio occupazionale mette in pericolo il servizio informativo di base e i contribuiti della Confederazione”.

(Red/Ats)