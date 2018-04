Parapendista precipita e muore

Gravissimo incidente a Gonten, nel Canton Appenzello: un parapendista di 28 anni ha perso il controllo del parapendio, schiantandosi al suolo. Per lui la morte è stata praticamente istantanea.

Il giovane si era lanciato dal Kronberg, un'altura nel Comune di Gonten, ha indicato stamattina in una nota la polizia cantonale. Poco prima delle 15.30, per motivi non ancora accertati, si è schiantato nei pressi di questo villaggio. La Rega ha potuto trovarlo rapidamente ma i tentativi di rianimazione sono stati infruttuosi. Il 28enne aveva un brevetto di parapendista, precisa la polizia.

​(ATS)