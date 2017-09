Parmelin visita la Bregaglia

È giunto oggi a Bondo il consigliere federale Guy Parmelin. Il ministro a capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ha voluto visitare di persona la Bregaglia ed essere aggiornato sull'andamento dei lavori di messa in sicurezza della zona colpita dalla frana del 23 agosto.

Con lui il consigliere di Stato grigionese Christian Rathgeb e la sindaca di Bondo Anna Giacometti. Durante il suo incontro con gli abitanti della valle e delle persone impegnate in prima linea, come riporta la RSI, ha colto l'occasione per mostrare il proprio sostegno.

Hanno partecipato ad una seduta dello stato maggiore del Comune di Bregaglia e si sono informati su ulteriori necessità del Comune per far fronte alla situazione creatasi. Il Consigliere federale Parmelin è rimasto positivamente impressionato dall’ottima collaborazione sul posto tra i vari enti, nella quale l’esercito ha avuto un ruolo importante ma finora poco visibile.

Il Consigliere di Stato Christian Rathgeb ha affermato che l’organizzazione per la gestione della crisi sia un modello da seguire per una collaborazione pragmatica. La rete di specialisti creata per Bondo ha come obiettivo quello di ridare al più presto un po’ di normalità alle persone colpite. L’abbreviazione “DPS” in Bregaglia sta per “difesa, protezione della popolazione e solidarietà” ha aggiunto Martin Bühler, capo d’intervento. Egli ha ringraziato per le innumerevoli offerte di aiuto in loco provenienti da privati e ditte, sottolineando però che al momento è ancora troppo presto. Il pericolo di una nuova colata detritica è ancora troppo grande.

Sull'account Twitter del DDPS sono state pubblicate alcune foto della visita di Parmelin, il quale ha assicurato alle autorità locali l'aiuto di Berna. "Questo è il federalismo migliore, - si legge nella didascalia - il governo federale sostiene Comune, Cantone, polizia, vigili del fuoco, con la Protezione civile e l'esercito".

(Red/Ats)