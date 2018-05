Passato il tunnel, ecco il nuovo ristorante

L'Area di servizio San Gottardo riaprirà a inizio maggio nel suo nuovo edificio in direzione di marcia sud. Dopo nove mesi di lavori di costruzione, il nuovo imponente stabile s'inserisce ora armoniosamente nel paesaggio montano, incarnando nel modo più genuino i valori del Canton Uri. La nuova area di servizio colpisce non solo per la sua moderna architettura, ma anche per gli impianti sanitari esclusivi e per l'ampio spazio ricreativo esterno.

La struttura si compone di locali alti e luminosi, realizzati in legno di abete bianco non trattato, che richiama le tradizionali stalle della regione. In tal modo, essa s'inserisce alla perfezione nel contesto naturale, offrendo agli ospiti una vista spettacolare, tra l'altro, anche sulla maestosa parete rocciosa del «Tschingelflue», con un'altezza di 250 metri.

Nella zona d'ingresso, un foyer vetrato di 10 metri d'altezza rivela un magnifico panorama sul paesaggio alpino. Una colossale scultura di Guglielmo Tell, intagliata interamente nel legno, troneggia nella sala, ponendo al centro dell'attenzione la leggenda di questo personaggio eroe nazionale. Presso le apposite postazioni, gli ospiti possono poi ascoltare estratti della storia di Tell in diverse lingue, tra cui il cinese mandarino.

Comfort esclusivo all'insegna del relax

La nuova costruzione garantisce agli ospiti una vista sul paesaggio fluviale della Reuss, creando così un'oasi di riposo. Dalla terrazza, si può accedere direttamente al fiume, con la possibilità di passeggiare lungo la riva posta nelle immediate vicinanze. L'Area di servizio San Gottardo risulta così direttamente accessibile anche ai pedoni e ai ciclisti. La «chicca» per i più piccoli, invece, è costituita dalla riproduzione in miniatura, di ben 17 metri, della galleria del San Gottardo nell'area giochi.

Sul fronte della gastronomia, l'Area di servizio San Gottardo punta sui prodotti naturali e locali, che acquista presso circa 80 fornitori e produttori locali. L'ampio e luminoso ristorante conta all'incirca 170 coperti. Gli amanti del caffè potranno trovare presso l'esclusiva caffetteria, oltre al ristorante self-service, un luogo di svago e di intrattenimento.

Il concept dei servizi igienici è poi davvero straordinario, a partire dalla relativa sede: gli ampi e modernissimi impianti, dal design rustico, si trovano infatti al piano superiore e offrono una vista mozzafiato sulla valle di Schächen e sulla Reuss. Le toilette, che nella forma ricordano una casetta di legno, rimandano al passato, ai tempi in cui esistevano ancora i «bagni alla turca senz'acqua corrente».

Stazione di ricarica per veicoli elettrici

Insieme alla nuova struttura dell'Area di servizio San Gottardo, nasce anche una stazione di ricarica all'avanguardia per veicoli elettrici, che sarà operativa a partire dal mese di giugno 2018 e destinata a diventare un punto di riferimento innovativo per tutta la Svizzera. In collaborazione con il partner Ionity, una joint venture di varie importanti case automobilistiche, su ambo i lati dell'area di servizio saranno installate rispettivamente 6 stazioni di ricarica ultra veloci, presso cui i veicoli elettrici potranno «fare il pieno» in soli 20 minuti.

Grazie ad un secondo partner, l'ente di gestione dell'energia della Svizzera occidentale Groupe E, per ogni lato saranno presenti 4 stazioni di ricarica MOVE, che consentiranno di ricaricare tutti i veicoli elettrici mediante le comuni spine in commercio. L'energia per la ricarica dei veicoli proviene inoltre da fonti rinnovabili.

31 maggio 2018: inaugurazione ufficiale

L'evento ufficiale d'inaugurazione aperto al pubblico si terrà il 31 maggio 2018, con tante interessanti attività per grandi e piccini.

