Pilota d'elicottero muore sul Petersgrat

È di un morto e tre feriti leggeri il bilancio dell'incidente d'elicottero avvenuto ieri, sabato, in alta quota tra i Cantoni di Berna e Vallese. Il velivolo si è schiantato al suolo in fase di atterraggio sul Petersgrat, in territorio di Kandersteg (BE). La vittima è il pilota. Feriti leggermente anche tre dei cinque passeggeri: tutti hanno già potuto lasciare l'ospedale. I soccorsi inviati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, ha riportato oggi la polizia cantonale bernese. Un'inchiesta indagherà sull'accaduto. I soccorsi sono stati elitrasportati dalla Rega e dall'Air Glaciers. (Ats/red)