Piromani al cantiere del centro di polizia di Zurigo

I danni dell'attentato incendiario al cantiere del nuovo centro di giustizia e polizia ammontano ad almeno 200mila franchi. Intorrotta l'erogazione di corrente per alcune ore.

Un attentato incendiario ha interessato la scorsa notte a Zurigo il cantiere del nuovo centro di giustizia e polizia (PJZ), sull'area della ex stazione merci. A causa del rogo, un migliaio di utenti dell'azienda elettrica sono rimasti senza corrente per due ore.

L'allarme è stato lanciato da dipendenti delle FFS che verso le 2.30 hanno sentito degli scoppi e hanno notato dei cassonetti in fiamme, indica oggi in una nota la polizia cittadina zurighese. Le fiamme hanno danneggiato un trasformatore a medio voltaggio (22'000 Volt) dell'Azienda elettrica zurighese (EWZ).

Per poter domare il rogo, gli allacci degli immobili circostanti hanno dovuto essere disconnessi. L'interruzione, durata dalle 3 alle 5 del mattino, ha interessato più di mille utenti. Anche le linee di tram e bus fra le fermate Stauffacher e Hardplatz sono sono rimaste temporaneamente senza corrente. I danni ammontano ad almeno 200'000 franchi, secondo una stima fornita dalla polizia.

(Ats)