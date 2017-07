PLRT, "puntiamo su Ignazio Cassis"

L’Ufficio presidenziale (UP) del PLRT ha indicato Ignazio Cassis, capogruppo PLR alle camere federali, quale candidato ticinese nella corsa al seggio di Didier Burkhalter in Consiglio federale. Lo ha reso noto oggi, martedì, l'UP in conferenza stampa presso la segreteria cantonale del partito a Camorino. Ora toccherà al Comitato cantonale, che si riunirà il primo d’agosto a Breggia, ratificare la nomina ed eventualmente avanzare un altro nome (o altri nomi). Oltre al presidente Bixio Caprara – lo ricordiamo - l’Ufficio presidenziale del PLRT è composto da Michele Morisoli, Nicola Pini, Karin Valenzano Rossi, Sebastiano Gaffuri, Christian Vitta, Alex Farinelli e Andrea Nava.

"La Svizzera italiana con la sua cultura e la sua esperienza di regione di frontiera presenta specificità che possono contribuire in modo positivo alla politica svizzera" ha detto il presidente Bixio Caprara in conferenza stampa, "ed è tempo che torni in Consiglio federale. Ignazio Cassis presenta le qualità necessarie per essere un ottimo Consigliere federale”.

Come spiegato dal presidente PLRT, "l’opzione più probabile è che il Gruppo parlamentare PLR alle Camere presenti all’Assemblea federale un ticket con una candidatura romanda e una dalla Svizzera italiana". Il PLR svizzero ha chiaramente indicato la volontà di sostenere una candidatura latina, non esclusivamente della Svizzera italiana: "un aspetto che l’UP ha ritenuto rilevante nell’elaborazione della propria strategia, che mira a scegliere con chiarezza e senza tentennamenti la migliore personalità possibile. Ma la strada resta tutt’altro che semplice e non va certamente data per scontata".

Perché una sola candidatura

Sempre stando alle dichiarazioni di Caprara, i romandi "vorranno comprensibilmente difendere fino all’ultimo il proprio attuale seggio e presenteranno verosimilmente al Gruppo parlamentare più candidati di diversi Cantoni". Nel contempo, "non è possibile escludere candidature provenienti da Cantoni della Svizzera tedesca". Sono queste le considerazioni che "hanno condotto l’UP alla conclusione che più candidature dal Ticino rischierebbero di indebolire la candidatura svizzero-italiana e si presterebbero a molteplici strumentalizzazioni, finalizzate a dividere il nostro fronte".

Chi è Ignazio Cassis

Nato a Sessa nel 1961, Cassis ha studiato medicina all’università di Zurigo ed è stato Medico cantonale in Ticino dal 1996 al 2008, quando è stato eletto vicepresidente della Federazione dei medici svizzeri (carica che ha ricoperto fino al 2011). Eletto in Consiglio nazionale nel 2007, vi è rimasto per due legislature, durante le quali è stato membro e poi presidente (dal 2014) della Commissione della sanità e della Delegazione AELS/UE e membro della Delegazione UIP. Cassis è inoltre presidente dell’associazione mantella degli istituti di cura CURAVIVA e dell’associazione che riunisce le casse malati Curafutura. Ignazio Cassis, attualmente residente a Montagnola, è sposato.

Gli altri candidati che si sono messi a disposizione, lo ricordiamo, sono il Consigliere di Stato Christian Vitta e l’ex ministra Laura Sadis. Il primo d’agosto il Comitato cantonale deciderà se aggiungere uno di questi nomi al ticket insieme a quello di Cassis oppure no. Il candidato ticinese al Governo federale dovrà infine vedersela con i candidati romandi: quello PLR è un seggio che la Romandia occupa, quasi ininterrottamente, dal 1848. L’ultimo ticinese a sedere in Consiglio federale è stato Flavio Cotti (PPD) dal 1986 al 1999.

