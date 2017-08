Precipita ultraleggero, 2 morti

È successo martedì sera nella regione del Creux-du-Van, nel Canton Neuchâtel. Non ce l'hanno fatta i due occupanti, non ancora identificati dalle autorità.

Un aereo ultraleggero è precipitato martedì sera verso le 20 nella regione del Creux-du-Van, nel canton Neuchâtel, e i due occupanti sono morti nell'incidente.

Il velivolo, indica stamane il ministero pubblico neocastellano, ha urtato la cima di un albero e si è schiantato nei pressi del parcheggio di un ristorante, incendiandosi. Sul posto si sono recati i soccorritori del Servizio mobile d'urgenza e di rianimazione (SMUR), i pompieri del Val-de-Travers e numerose pattuglie di polizia, ma per le due persone a bordo dell'aereo non c'è stato nulla da fare. Le vittime non sono ancora state identificate.

(Ats)