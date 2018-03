Prestati 5,57 milioni di giorni di servizio

Per l'aiuto dell'Esercito svizzero in caso di catastrofe sono stati svolti 464 giorni di servizio. Le Forze aeree hanno svolto 36 cosiddette "hot mission" e 292 "live mission".

I militari dell'Esercito svizzero hanno prestato 5,57 milioni di giorni di servizio nel 2017, circa 350'000 in meno rispetto all'anno precedente. Le spese per la truppa sono state pari a 199,9 milioni di franchi, ha annunciato oggi il Dipartimento federale della difesa (DDPS) in un comunicato.

Lo scorso anno gli impieghi e prestazioni d'appoggio hanno totalizzato 211'865 giorni di servizio, contro 236'368 nel 2016. La diminuzione è dovuta soprattutto al fatto nel 2016 è vi era stato un impiego sussidiario in occasione dell'apertura della galleria di base del San Gottardo. I giorni di servizio per impieghi di sicurezza sono stati complessivamente 63'403 (l'anno precedente: 90'652).

Promozione della pace all'estero

Il volume di prestazioni nell'ambito dei servizi di promozione della pace all'estero è rimasto ai valori precedenti (114'078 giorni nel 2017 contro 114'318 nel 2016). ). Per l'aiuto militare in caso di catastrofe sono stati svolti 464 giorni di servizio e per il servizio d'appoggio all'estero in Montenegro, Portogallo e Italia 478 giorni.

Infine nel quadro del servizio di polizia aerea, le Forze aeree svizzere hanno svolto 36 cosiddette "hot mission" (interventi) e 292 "live mission" (controlli di sorvoli di aeromobili di Stato).

