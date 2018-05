Primo Maggio per la parità salariale

L'uguaglianza retributiva tra uomini e donne, che guadagnano il 20% in meno, al centro delle manifestazioni in Svizzera per la Festa del lavoro.

La parità salariale tra i sessi è il tema centrale delle manifestazioni in programma oggi per il Primo Maggio, festa dei lavoratori. I sindacati hanno organizzato una cinquantina di manifestazioni in tutta la Svizzera. Vi parteciperanno anche i consiglieri federali del PS, Simonetta Sommaruga, che visiterà la fabbrica di cioccolata di Ennenda nel Canton Glarona, e Alain Berset, che si recherà in Vallese, a Sion.

Il presidente dimissionario dell'USS Paul Rechsteiner, consigliere agli Stati socialista sangallese, è atteso a Interlaken (BE), Münchenbuchsee (BE), Winterthur (ZH) e Zurigo. I vicepresidenti dell'USS, Giorgio Tuti e Vania Alleva, parleranno invece rispettivamente a San Gallo e Zurigo. Nella città sulla Limmat l'anno scorso 12.000 persone avevano partecipato alla manifestazione del Primo Maggio.

Benché il principio dell'uguaglianza tra uomini e donne sia iscritto nella Costituzione federale da 37 anni, tale principio è in alcuni ambiti lettera morta, lamenta in una nota l'Unione sindacale svizzera (USS), con particolare riferimento alla parità salariale: le donne guadagnano in media il 15-20% in meno degli uomini a parità di mansione, sostiene la maggiore confederazione sindacale elvetica.

(Ats/Red)