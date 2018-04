Protezione civile: è allarme personale

Il numero di persone reclutate nella protezione civile (PC) è in costante diminuzione: nel 2017 è addirittura sceso nettamente sotto la soglia dei 6000 militi, mettendo quindi a rischio l'effettivo totale. Lo ha indicato il Consiglio federale confermando quanto scritto in un'interpellanza dal consigliere nazionale Walter Müller (PLR/SG).

L'unica soluzione attuabile a breve termine, secondo l'esecutivo, è quella di aumentare la durata prevista dell'obbligo di prestare servizio da 12 a 13 o 14 anni nell'ambito dell'attuale revisione della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, posta in consultazione lo scorso dicembre.

Essa prevede un adeguamento del sistema dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile, fissandolo a 12 anni o a un massimo di 245 giorni, e stabilisce che gli effettivi debbano essere complessivamente di 72'000 militi. Occorrerebbe quindi reclutare ogni anno circa 6'000 persone. Fino al 2013 questo numero è stato raggiunto o superato, negli anni 2014, 2015 e 2016 è stato mancato per poco. Nel 2017 è calato notevolmente a circa 4'800.

Le ragioni di questo calo sono molteplici. La prima è di ordine puramente demografico: in quegli anni il numero complessivo di persone soggette all'obbligo di prestare servizio era inferiore alla media degli anni precedenti. Contemporaneamente la quota di idoneità al servizio militare è aumentata: una visita medica più approfondita al momento del reclutamento ha infatti comportato il passaggio di meno persone dalla scuola reclute alla protezione civile.

Il Consiglio federale sottolinea che un adeguamento dei criteri medici per l'idoneità al servizio di protezione civile non è possibile. E dato che sono i Cantoni a fissare gli effettivi, una diminuzione degli effettivi per tutta la Svizzera non è un'alternativa. L'unica soluzione possibile è quindi quella di innalzare la durata prevista dell'obbligo di prestare servizio.

(Ats)