Puigdemont: "Non chiedo asilo"

Il presidente deposto della Catalogna, che le autorità spagnole vorrebbero in carcere, è in viaggio a Ginevra, ma ha escluso tale eventualità: "Non sono un fuggitivo".

Il presidente deposto della Catalogna Carles Puigdemont si è detto pronto ad andare in carcere se il Belgio, paese dove ha trovato rifugio, dovesse decidere di estradarlo e di consegnarlo alle autorità spagnole. "Ho speranza e una grande fiducia nella giustizia europea e in quella dei paesi europei. Rispetterò le loro decisioni perché ho grande fiducia nella separazione dei poteri e nella garanzia di un giusto trattamento che non ho potuto ottenere in Spagna", ha detto ieri sera il leader indipendentista a Ginevra, dove ha preso parte al Festival del film e al forum internazionale sui diritti umani (FIFDH).

Puidgemont vive in Belgio dallo scorso ottobre assieme a quattro ex membri del suo governo dopo che la Spagna lo ha accusato di ribellione e di sedizione. Finire dietro le sbarre, ha affermato, "sarebbe però un grave errore che aggraverebbe ulteriormente la situazione".

L'ex presidente ha anche indicato che per la Catalogna la secessione dalla Spagna non è la sola opzione sul tavolo e quale alternativa ha citato il modello svizzero. "L'indipendenza è la sola opzione?", gli è stato chiesto. "Assolutamente no, esistono altre soluzioni e il modello svizzero è forse il più efficace e attrattivo".

Il leader catalano ha peraltro confermato che non ha nessuna intenzione di chiedere asilo politico alla Svizzera e che conta di tornare in Belgio mercoledì al termine della sua visita privata nella Confederazione. "Non chiederò asilo alla Svizzera e non lo chiederò al Belgio. Non sono un fuggitivo, sono nella piena legalità europea".

(Ats)