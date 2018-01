Quasi quasi mi compro una cabina

Dallo scorso 1. gennaio Swisscom non è più obbligata a mettere a disposizione le strutture e ha deciso di venderle. Il prezzo? 3'500 franchi per i privati, gratis ai Comuni.

di Andrea Bertagni

Che le smantellassero, dato che dall’inizio di quest’anno Swisscom non è più obbligata a metterle a disposizione, si sapeva. Ma che le cabine telefoniche fossero anche in vendita, forse, non tutti ne sono a conoscenza. Eppure, è proprio così, tanto che è stato fissato anche un prezzo: 3.500 franchi (trasporto escluso) per i privati (cittadini e aziende), gratis per i Comuni.

Peccato insomma che il Natale è passato, altrimenti qualcuno poteva anche pensare a un regalo da mettere sotto l’albero (metaforicamente si intende, viste le dimensioni delle cabine).

Per ora l’ex regia federale ammette di non essere sommersa dalle richieste. Un domani, chissà, le cose potrebbero anche cambiare.

In Svizzera le cabine telefoniche, presenti una volta come elemento del paesaggio, diventeranno infatti sempre più rare e in futuro spariranno quasi completamente. Dall’inizio di quest’anno Swisscom non è infatti più obbligata a metterle a disposizione.