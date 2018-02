Quattro persone travolte da una frana

È successo oggi poco dopo le 14 sopra Arolla, nel Canton Vallese, per cause ancora da stabilire; una di loro è in pericolo di morte.

Quattro persone sono state travolte da una valanga oggi alle 14:10 sopra Arolla (VS). Ferite, sono state elitrasportate agli ospedali di Sion e di Martigny. La vita di una di loro è in pericolo, ha indicato all'ats la polizia vallesana.

Quest'ultima ha confermato un'informazione in tal senso diffusa dalla RTS. Le quattro persone (due gruppi di due) avevano lasciato la capanna "Tsa" prima di continuare in direzione de "l'Aiguille du Tsa", a un'altitudine di 3600 metri, ha precisato stasera la polizia cantonale in un comunicato. Secondo le forze dell'ordine, le persone sono tutte domiciliate in Svizzera, in Vallese o nel canton Friburgo.

Per soccorrere i malcapitati sono intervenuti, oltre alla polizia cantonale vallesana, dei cani molecolari, nonché quattro elicotteri di Air-Glacier e Air-Zermatt. Le cause all'origine della valanga non sono ancora note.

Ats)