Quinto, sette vittime in un anno

(LE FOTO) Rimasta chiusa quasi 8 ore a causa di un incidente stamane verso le 12, in cui ha perso la vita un 49enne domiciliato nel Canton Argovia. È la settima vittima in un anno in quel tratto autostradale.

L’autostrada A2 è stata riaperta al traffico attorno alle ore 20, otto ore dopo il grave incidente della circolazione avvenuto in territorio di Quinto, poco dopo mezzogiorno e costato la vita ad un 49enne residente nel Canton Argovia.

I rilievi da parte del Servizio Incidenti della Polizia Cantonale e le operazioni per estrarre il corpo privo di vita dalle lamiere si sono protratti a lungo. Il violentissimo impatto ha infatti praticamente distrutto la cabina del veicolo pesante guidato dalla vittima. Ennesimo incidente su di un tratto di strada che nell’ultimo anno ha registrato tre eventi simili, uno dei quali costato la vita ad un intera famiglia. Sarà compito della Polizia stabilire le cause di un incidente che ha riproposto una dinamica già vista troppe volte. Il bilancio in un anno è tragico: sette morti in quel tratto di autostrada.

(Red)