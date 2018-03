Rafforzare la lotta contro i passatori

Il Consiglio nazionale ha approvato un'iniziativa in tal senso di Luc Addor, che punta a migliorare la coordinazione tra i Cantoni per aumentare l'efficacia della repressione.

Occorre rafforzare a livello federale la lotta contro i passatori di migranti. Con 104 voti a 83 il Consiglio nazionale ha approvato oggi un'iniziativa in tal senso di Jean-Luc Addor (UDC/VS). Gli Stati devono ancora esprimersi.

Nella lotta contro le reti di passatori i Cantoni agiscono separatamente, di norma senza unità specializzate come invece accade in Ticino, constata Addor nella sua proposta. Questo dispositivo - aggiunge - risulta manifestamente insufficiente a fronte di un'invasione migratoria che minaccia tutto il nostro Paese. Per garantire un miglior coordinamento e una maggiore efficacia nella lotta, secondo il deputato democentrista, è necessario sottomettere alla giurisdizione federale la repressione dei casi gravi.

Esiste già un piano d'azione per la gestione integrata delle frontiere e la Confederazione ha istituito una task force, ha replicato Laurence Fehlman Rielle (PS/GE) a nome della commissione preparatoria, sostenendo la necessità di intervenire a livello di coordinamento piuttosto che di legislazione.

(Ats)