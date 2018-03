Richieste d'asilo in calo a febbraio

Le domande presentate sono state 1'339, il 6,4% in meno rispetto al mese precendente. Nell'ambito del programma di reinsediamento 34 siriani sono giunti in Svizzera.

In febbraio in Svizzera sono state presentate 1'339 domande d'asilo, il 6,4% in meno rispetto al mese precedente e in calo dell'11,1% se confrontate al febbraio del 2017.

Sul totale dei dossier giunti alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) la maggior parte sono stati presentati da Eritrei (310 domande, +48 rispetto a gennaio). Seguono i siriani (103 domande, -4), gli afghani (100 domande, +28), gli algerini (87 domande, +34) , i somali (70 domande, -23) e georgiani (62 domande, -38), ha comunicato oggi la SEM.

Quest'ultima sottolinea che il numero di migranti sbarcati in Italia in febbraio è diminuito per attestarsi a circa 1050 persone, la cifra più bassa dal maggio 2013.

Nell'ambito del programma di reinsediamento dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) 34 persone di nazionalità siriana sono giunte in Svizzera in febbraio.

Del nuovo contingente di 2000 vittime del conflitto siriano che il Consiglio federale ha deciso di ammettere nell'arco di due anni (2017-2018), 655 persone erano state accolte in Svizzera alla fine di febbraio.

