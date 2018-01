Ridurre i costi della salute

È questo l'obiettivo dei 300 rappresentanti dei settori della sanità che si sono riuniti a Berna per discutere le misure da adottare, come ad esempio le sperimentazioni.

Oltre 300 rappresentanti dei settori della sanità si sono incontrati oggi per la quinta Conferenza nazionale. Hanno discusso misure per la riduzione dei costi della salute - come ad esempio delle sperimentazioni. Il presidente della Confederazione Alain Berset ritiene che ora sia necessario agire in modo energico. "Da anni i costi della salute aumentano più dei prezzi e degli stipendi", è stata la citazione di un messaggio del Consiglio federale usata da Berset come introduzione alla conferenza Sanità2020 svoltasi a Berna. Un messaggio di 26 anni fa. "Lo sapete già", ha detto Berset ai presenti. Da allora i costi sono cresciuti costantemente.

Ciò continuerà nei prossimi anni, è inevitabile, ha aggiunto. La questione principale è: "Crescono per motivi giusti? Oppure perché il sistema porta a spendere di più?". Ora è importante che gli interessati agiscano rapidamente ed energicamente e che prendano ulteriori misure volte a rallentare la crescita dei costi.

I risultati della conferenza saranno aggiunti ai lavori del Consiglio federale, che intende definire le priorità entro la primavera e quindi avviare una prima procedura di consultazione in autunno.

"Doccia fredda per tutti"

Quale base per l'incontro è stato utilizzato un rapporto di esperti, presentato in ottobre, che indicava dove vi è potenziale di risparmio. Non c'è molto di nuovo - ma "una doccia fredda per tutti", ha detto Berset riguardo ai risultati.

Dalle 38 misure emerse con il rapporto, due - di ordine superiore- sono state al centro della conferenza: una è l'integrazione all'Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) di un articolo per la sperimentazione di nuove soluzioni finalizzato a testare progetti pilota innovativi. Qualcosa di simile era stato utilizzato nel settore dell'asilo, dove era stata testata la procedura celere.

Medico che sperimenta con i pazienti

Thomas Heiniger, capo del Dipartimento della sanità zurighese e presidente della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), si è detto scettico. "Io non vorrei un medico che sperimenta su di me", ha detto Heiniger. Le sperimentazioni non hanno nulla a che vedere col settore nella sanità.

Tuttavia, la CDS sostiene tale articolo, a patto che le sperimentazioni non creino condizioni irreversibili, coprano i costi e ottengano il via libera dei cantoni coinvolti.

La proposta ha raccolto l'approvazione del Consiglio nazionale e del presidente dall'organizzazione di assicuratori malattia Santésuisse, Heinz Brand. "Nel settore della sanità le soluzioni non si trovano nelle teorie", ha affermato. Con la pratica si può sapere se una misura funziona o meno, altrimenti è meglio lasciar perdere. E il vicepresidente dell'associazione ospedaliera H+ nonché direttore dell'ospedale universitario di Basilea Werner Kübler ha proposto - volutamente in modo provocatorio - di testare una cassa unica cantonale.

Pentola a pressione con coperchio piccolo

Più controversa è stata l'altra proposta. Questa prevede di fissare obiettivi vincolanti per frenare la crescita dei costi nei diversi settori delle prestazioni. Durante le discussioni si è parlato di un un budget complessivo. Il direttore del Dipartimento della sanità vodese Pierre-Yves Maillard (PS) si è espresso a favore di tale misura, affermando che si stratta del modo più semplice e più efficiente. Modificare continuamente il sistema delle tariffe è come cercare di evitare la fuoriuscita di vapore da una pentola a pressione con un coperchio troppo piccolo.

Maillard ha avuto un'accesa discussione al riguardo con Michel Matter. Il Presidente dell'associazione medica del cantone di Ginevra e membro del consiglio centrale FMH, teme una società a due velocità e lunghi periodi di attesa, come in Germania e in Francia. Non è possibile che una persona con un mal di testa in gennaio possa andare dal dottore solo in marzo, ha aggiunto.

Dopo le discussioni generali i partecipanti hanno trattato in gruppi altre misure del rapporto. Di tutto è stato preso nota e finirà ora nei lavori del Consiglio federale.

(Ats)