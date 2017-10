Riduzione del canone, le prime reazioni

Un pacchetto di misure per ridurre le spese entro i nuovi limiti fissati. Lo annuncia la SSR in una nota, dopo aver preso atto della decisione odierna del Consiglio federale di abbassare dal 2019 il canone radiotelevisivo a 365 franchi all'anno, dagli attuali 451. "La priorità sarà quella di salvaguardare al meglio l'attuale offerta di programmi", precisa.

L'azienda prende atto di questa "forte riduzione", in linea con le intenzioni del Consiglio federale al momento dell'adozione della nuova legge sulla radiotelevisione nel 2015. Ciò equivale a una riduzione di circa 50 milioni di franchi rispetto a oggi, e combinata con il calo degli introiti pubblicitari "avrà notevoli ripercussioni sul budget della SSR già nel 2019".

Sindacati preoccupati

Dopo aver preso atto della reazione della SSR, il Sindacato svizzero dei media (SSM) si dice preoccupato per le possibili conseguenze negative sul personale e i programmi. "La salute dei dipendenti e il mantenimento dei posti di lavoro qualificati sono delle priorità", sottolinea il sindacato in una nota.

Gli impiegati che hanno conservato il loro impiego dopo il piano di risparmio sono già sotto pressione, aggiunge il SSM, avvertendo che in caso di nuove soppressioni di posti sarà quasi impossibile mantenere l'offerta di programmi attuale. "Gli attacchi perpetrati da anni contro la SSR e il servizio pubblico hanno delle conseguenze" e il sindacato si aspetta che la SSR realizzi se possibile delle economie senza licenziamenti.

Soddisfatte invece le associazioni dei consumatori

La notizia odierna è stata invece accolta favorevolmente dalle associazioni di tutela dei consumatori. "Il Consiglio federale ha seguito le raccomandazioni di Mister prezzi, anche se non completamente", afferma Robin Eymann, responsabile della Federazione romanda dei consumatori (FRC), contattato dall'ats. Unica nota dolente: nessuna esenzione è prevista per le circa 150'000 famiglie che dispongono solo di una radio.

Positiva la reazione anche del comitato interpartitico che si oppone all'iniziativa popolare "Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)". È un sollievo per i privati e le piccole e medie imprese, si legge in una nota. Il comitato intende in ogni caso impegnarsi a fondo contro il testo in votazione il 4 marzo prossimo, che a suo dire rappresenta un attacco alla diversità mediatica della Svizzera.

"Una decisione tattica"

Per i fautori dell'iniziativa, quella dell'esecutivo è invece una decisione puramente tattica, in vista delle urne. Non è cambiato nulla, secondo il responsabile media Andreas Kleb, contattato dall'ats, per il quale il canone resta una tassa. A suo avviso non ci saranno meno entrate, dato che in base alla nuova legge il canone peserà su più spalle: lo pagheranno anche le aziende con un fatturato superiore ai 500'000 franchi annui, anche se non utilizzano radio e tv.

Stampa svizzera plaude alla decisione del Consiglio federale. Teme tuttavia un'ulteriore commercializzazione della SSR, che metterebbe in pericolo l'esistenza dei media privati, rappresentati dall'associazione. In una nota, sottolinea come il tetto massimo di 1,2 miliardi di franchi provenienti dal canone imposto alla SSR potrebbe spingere l'azienda a trovare nuove soluzioni commerciali, che potrebbero nuocere ai media privati.

(Red/Ats)