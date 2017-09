Rimpatri e annullamenti per Irma

Il TCS ha già ricevuto 20 richieste di poter rientrare in Svizzera dalla Repubblica Dominicana, Cuba e Florida. Intanto ha già fatto ingenti danni alle Antille francesi.

L'uragano Irma fa sempre più paura, anche ai turisti svizzeri. La Centrale d'allarme del Libretto ETI del Touring Club Svizzero (TCS) ha infatti ricevuto fino ad oggi 20 richieste di rimpatrio dalla Repubblica Dominicana, Cuba e Florida e 8 annunci di annullamenti di viaggio. "Stiamo facendo tutto il necessario per garantire assistenza e sicurezza ai nostri soci", fa sapere il TCS.

Irma sta infatti minacciando con grande forza il nord dei Caraibi e si prevede che raggiunga il livello 5 dapprima sopra le piccole Antille del nord (le "Isole Sottovento" con Anguilla, Antigua, ecc.) seminando distruzione. L’isola di Barbuda è stato raggiunta già ieri sera. L'uragano si sposterà probabilmente verso ovest sopra Puerto Rico e la Repubblica Dominicana; quindi, interesserà Haiti, Cuba, Bahamas e il sud della Florida. La popolazione della punta sud-ovest della Florida e le isole Keys sono state sfollate.

Come comportarsi correttamente?

Se ci si trova nell’area dell'uragano Irma informarsi regolarmente, via radio, TV, Internet e piattaforme dei social media, sullo sviluppo della situazio

Seguire immediatamente le istruzioni delle autorità locali

I viaggiatori da e per il Nord dei Caraibi, dovrebbero consultare la loro agenzia viaggi o la loro compagnia aerea sullo stato dei voli e sulle possibili cancellazioni

In caso di bisogno i soci del TCS possono contattare la centrale d’allarme del Libretto ETI, ventiquattro ore su ventiquattro, al numero telefonico: 058 / 827 22 20

Ingenti danni alle Antille francesi

Intanto Irma ha già fatto danni materiali ingenti nelle Antille francesi. Lo comunica il Governo di Parigi a circa due ore dall'inizio dello stato di massima allerta.

Di un'intensità senza precedenti, l'urgano ha già colpito l'isola di Barbuda e sta lasciando Saint-Barthélémy per dirigersi verso l'altra isola di Saint-Martin.

Chiude aeroporto Key West in Florida

Visto l'avvicinarsi dell'uragano, nelle prossime ore chiuderà l'aeroporto internazionale di Key West in Florida, il punto continentale più a sud degli Usa. Nel frattempo è cominciata l'evacuazione obbligatoria dei turisti.

A Key West hanno abitato anche lo scrittore Ernest Hemingway e il presidente Harry S. Truman, le cui case sono ora dei musei.

Irma fa rotta sulla villa di Trump

L'uragano Irma, il più potente di sempre sull'Atlantico, punta diretto su una proprietà di Donald Trump: il presidente americano possiede una villa da svariati milioni di dollari nell'isola caraibica di St. Martin verso cui sta facendo rotta il violentissimo vortice che si è formato sull'oceano. Un allarme uragano è stato decretato nell'isola, una dipendenza francese 400 chilometri a est di Portorico, dove i venti da tempesta tropicale di Irma potrebbero abbattersi nelle prossime ore.

Chateau des Palmiers, questo il nome della villa di Trump, ha undici camere da letto, piscina, campo da tennis e i consueti tendaggi color oro prediletti dal tycoon. La proprietà fa parte del trust fund creato dopo l'insediamento per evitare conflitti di interesse durante la presidenza. Trump usualmente affitta la villa ma da mesi il fund sta cercando di venderla: in agosto il prezzo in offerta è stato abbattuto da 28 a 17 milioni di dollari.

Irma minaccia anche il sud della Florida dove il "numero uno" degli Usa possiede varie tenute tra cui Mar-a-Lago, la cosiddetta "casa Bianca d'inverno" e il campo da golf Trump National Doral.

Oggi Trump ha twittato su Irma: "Seguo l'Urgano da vicino", ha scritto il tycoon aggiungendo in un altro micromessaggio che Irma "sembra essere il più grande mai registrato sull'Atlantico!".

Più potente di Andrew

"Irma è più grande e più potente di Andrew": è il monito lanciato in una conferenza stampa da Rick Scott, il governatore della Florida, dove l'uragano rischia di abbattersi nel weekend. Nel 1992 Andrew è stato il secondo uragano più distruttivo nella storia degli Stati Uniti (65 morti), e l'ultimo di tre uragani di Categoria 5 (il massimo della scala) che hanno colpito gli Stati Uniti nel XX secolo dopo l'uragano del Labor Day nel 1935 e l'uragano Camille nel 1969. Devastò il nordovest delle Bahamas, la Florida meridionale a Homestead (sud di Miami) e il sudovest della Louisiana. Causò danni per circa 20 miliardi di euro odierni, la cifra più alta prima di Katrina nel 2005 e di Harvey nei giorni scorsi.

Scott ha lanciato un appello a rispettare gli ordini di evacuazione e a farlo rapidamente, annunciando che entro stasera saranno mobilitati mille uomini della Guardia nazionale. Per venerdì ne sono stati richiamati in servizio 7000.

(Red/Ats)