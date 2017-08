Rubate circa 21mila password

La centrale di annuncio per la sicurezza dell'informazione MELANI ha ricevuto "da una fonte confidenziale" un elenco di circa 21mila dati di accesso a servizi online, ossia login e password, che sono stati rubati e che potrebbero essere utilizzati per scopi illeciti.

È quanto indica in un comunicato MELANI, che afferma di non avere informazioni sulla provenienza dei dati trafugati. Spesso l'indirizzo e-mail viene utilizzato come nome utente e se la medesima password viene usata per accedere a diversi portali online gli autori del furto potranno facilmente sfruttare questi dati a scopo di truffa, estorsione e phishing, avverte la centrale.

MELANI indica anche di aver messo a punto un'applicazione online, tramite la quale ognuno ha la possibilità di verificare se il proprio recapito di posta elettronica e i login utilizzati siano stati violati. L'applicazione può essere consultata su https://www.checktool.ch: per effettuare la verifica è sufficiente inserire il proprio indirizzo e-mail. In caso di riscontro positivo bisogna cambiare immediatamente la password di tutti i conti online che hanno una relazione con l'indirizzo colpito.

(Ats)