Salt entra nella telefonia fissa

L'operatore telefonico Salt, finora attivo nella rete mobile, ha annunciato oggi che farà ingresso in quella fissa, grazie a un contratto di partnership "per una stretta e duratura collaborazione" con Swiss Fibre Net AG.

Oltre agli accessi alle utenze domestiche, Salt (ex Orange) acquisisce dalla Swiss Fibre anche prodotti nei settori Fibre Backhaul (collegamento di stazioni per telefonia mobile) e LEX Backhaul (collegamento in rete di centrali di raccordo). Oggi la rete in fibra ottica di Salt è a disposizione degli abitanti di oltre 30 città e regioni della Svizzera. Ulteriori estensioni geografiche sono previste nei prossimi mesi e anni.

Andreas Schönenberger, CEO di Salt, si dice "entusiasta della collaborazione, che ci aiuta a portare la nostra rivoluzionaria offerta per rete fissa ultraveloce sin dalla data di lancio in oltre trenta città e comuni svizzeri".

Salt lancerà sul mercato nuovi prodotti innovativi, incrementando con una rete in fibra ottica SFN la molteplicità dell'offerta in molte città e comuni. "Queste sono ottime notizie per i consumatori di prodotti di telecomunicazione; la competitività funziona", afferma da parte sua Andreas Waber, CEO di Swiss Fibre, citato nella nota.

Salt Fiber Box

Il Salt Fiber Box ha un design modulare e fresco e rompe con il passato poco brillante e senza emozioni del settore. É stato ideato, creato e disegnato a Zurigo dal famoso designer svizzero Alfredo Häberli.

Per l'artista “la collaborazione con Salt è esemplare per la riuscita di un’idea nel suo contenuto e forma. La forma del Fiber Box è stata mantenuta fedelmente, anche se ogni dettaglio ha la sua funzione”. Andreas Schönenberger ha dichiarato: “Siamo convinti che un design di successo contribuisca in modo significativo all'esperienza della banda larga. Lavorare con Alfredo è stato un vero piacere. È un vero artista e il risultato è stimolante sotto ogni aspetto”.

(Red/Ats)