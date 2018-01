Sandra Jean si dimette dal CdA di ATS

La decisione, ha spiegato, è stata dettata dal "disaccordo con alcune scelte strategiche fatte per garantire il futuro dell'ATS in un momento chiave della sua storia".

Sandra Jean, direttrice delle redazioni del quotidiano vallesano Nouvelliste e responsabile delle riviste del gruppo editoriale romando ESH, ha rassegnato le dimissioni dal consiglio di amministrazione (cda) dell'Agenzia telegrafica svizzera (ats).

"In disaccordo con alcune scelte strategiche fatte per garantire il futuro dell'ats in un momento chiave della sua storia, ho presentato mercoledì 24 gennaio le mie dimissioni dal consiglio d'amministrazione dell'agenzia", indica Sandra Jean in una nota inoltrata oggi all'ats, senza dare ulteriori informazioni. Le ragioni specifiche sono state comunicate direttamente al cda, precisa.

Jean era entrata a far parte del cda dell'ats nel giugno del 2015, al posto di Valérie Boagno, ex direttrice generale del quotidiano romando Le Temps.

(Ats)